FSTechnology e Sap Italia insieme per la trasformazione digitale del Gruppo FS

FSTechnology e Sap Italia collaborano per la trasformazione digitale del Gruppo FS. In otto mesi, più di 30 sistemi produttivi core sono stati migrati in cloud, coinvolgendo circa 15.000 utenti e oltre 50.000 dipendenti. Il progetto include anche l’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione delle stazioni, la manutenzione delle infrastrutture e la sicurezza nei cantieri e negli ambienti del Gruppo FS.

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Oltre 30 sistemi produttivi core migrati in cloud in soli 8 mesi, con un impatto diretto su circa 15mila utenti e su oltre 50mila dipendenti complessivi, e un programma di adozione dell'intelligenza artificiale per la gestione delle stazioni, la manutenzione delle infrastrutture e la gestione della sicurezza dei cantieri e degli ambienti del Gruppo FS. Sono questi i principali risultati della collaborazione tra FSTechnology, società del Gruppo FS Italiane, e Sap Italia. Una collaborazione di lungo periodo che unisce competenze tecnologiche e conoscenza dei processi industriali complessi, con l'obiettivo di supportare l'evoluzione del modello operativo del Gruppo FS, sostenere l'attuazione del Piano Strategico del Gruppo e rendere la tecnologia un abilitatore per la crescita, l'affidabilità e la qualità del servizio.

