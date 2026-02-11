Così il governo trova tre miliardi per il decreto energia Anticipazioni

Dopo settimane di indecisioni, il governo ha trovato tre miliardi di euro per il decreto energia. Le risorse sono state confermate dopo una lunga trattativa e ora il provvedimento sembra avviato verso la conclusione. La manovra permette di mettere in campo gli investimenti necessari per fronteggiare le spese energetiche, con un iter che si è fatto più deciso nelle ultime ore.

Sostegni alle famiglie in difficoltà e alle imprese. Sburocratizzazioni in campo e trivellazioni agevolate nell’Adriatico. Punti forti e punti deboli I guai di Pichetto Fratin. Il dl Energia è in stallo. Pasini (Confindustria Lombardia): “Siamo preoccupati. Fate presto” Cosa vuole fare il governo con il dl Energia. Tre mosse e una parola d'ordine: 65 euro Dopo mesi di tiramolla, finalmente il decreto energia sembra prendere forma. Secondo indiscrezioni raccolte ieri dal Foglio, il decreto, che non sarà oggi in consiglio dei ministri ma ci sarò la prossima settimana, dovrebbe abbassare le bollette dell’energia elettrica e del gas per circa 2,5-3 miliardi di euro, in parte a favore dell’intera platea dei consumatori, in parte a vantaggio di Pmi e famiglie a basso reddito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo ha raggiunto un accordo su un nuovo pacchetto di aiuti destinato a Kiev, con interventi nei settori della difesa, sanità ed energia.

Il decreto Bollette, annunciato dal governo Meloni per ridurre i costi dell'energia, è attualmente in stallo.

