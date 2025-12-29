Il governo trova l’accordo su Kiev | aiuti per difesa sanità ed energia

Il governo ha raggiunto un accordo su un nuovo pacchetto di aiuti destinato a Kiev, con interventi nei settori della difesa, sanità ed energia. Il disegno di legge sarà presentato oggi in Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, il presidente Zelensky si è incontrato con Trump, che ha espresso ottimismo sulla possibilità di un accordo tra Ucraina e Russia. Un momento di attenzione alle questioni di pace e stabilità nella regione.

Oggi il ddl in Cdm. Trump vede Zelensky: «Credo che lui e Putin siano pronti all'intesa» Ancora una volta i gufi resteranno delusi. Nella notte si è trovato l'accordo a tre fra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato esplicito: «C'è accordo sul decreto Ucraina nel governo e nella maggioranza». Oggi pomeriggio dunque il Consiglio dei ministri varerà il provvedimento che si discosta però dalla semplice proroga fino a tutto il 2026 del decreto che consente l'invio di aiuti all'Ucraina.

