La protesta degli agricoltori abruzzesi a Strasburgo | Fermare la concorrenza sleale FOTO

Martedì mattina, migliaia di agricoltori abruzzesi si sono riuniti a Strasburgo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle problematiche legate alla concorrenza sleale nel settore agricolo. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale la difesa delle produzioni locali e la richiesta di un controllo più stringente sulle importazioni di alimenti che non rispettano gli standard europei.

Migliaia di agricoltori hanno manifestato martedì mattina a Strasburgo per difendere le produzioni e fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei. Presenti anche le delegazioni abruzzesi di Coldiretti e della Cia. Sul fronte risicolo, pesa anche la concorrenza sui mercati esteri: nel 2024 l'Italia ha prodotto 1.448.760 tonnellate di riso, con esportazioni pari a 680 milioni di euro intra-Ue e 187 milioni. A Strasburgo delegazioni di tutti i Paesi, dalla Spagna e al Portogallo fino all'Irlanda e alla Polonia. Dall'Italia Cia, Coldiretti, Confagricoltura. Questa mattina a Strasburgo siamo stati al fianco degli oltre 10mila agricoltori scesi per strada per la grande manifestazione di protesta contro l'accordo Ue-Mercosur.

