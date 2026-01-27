Trattori a Viterbo il grido degli agricoltori | Non riusciamo a sopravvivere Basta concorrenza sleale

Da viterbotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agricoltori di Viterbo esprimono preoccupazione per le difficoltà economiche e la concorrenza sleale. Chiedono il riconoscimento della qualità dei loro prodotti per garantire la sopravvivenza delle attività agricole locali e sostenere un settore fondamentale per il territorio. La loro voce evidenzia l’importanza di interventi che tutelino le imprese agricole e valorizzino le produzioni autentiche della zona.

“Si tratta della nostra sopravvivenza, dobbiamo richiedere il riconoscimento della qualità dei nostri prodotti”. Sono le parole scandite davanti a una schiera di enormi mezzi agricoli durante il presidio di ieri, 26 gennaio, degli agricoltori della Tuscia nel parcheggio del centro commerciale San Lazzaro. Protesta che ha visto i produttori viterbesi fermarsi, spegnere i motori e accendere i riflettori su una crisi che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto. Le motivazioni sono chiare e purtroppo note a chi vive di terra. I costi di produzione sono diventati insostenibili, i protocolli di sicurezza sempre più stringenti e i prezzi di vendita dei prodotti italiani non riescono più a competere con quelli esteri.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

