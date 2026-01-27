Gli agricoltori di Viterbo esprimono preoccupazione per le difficoltà economiche e la concorrenza sleale. Chiedono il riconoscimento della qualità dei loro prodotti per garantire la sopravvivenza delle attività agricole locali e sostenere un settore fondamentale per il territorio. La loro voce evidenzia l’importanza di interventi che tutelino le imprese agricole e valorizzino le produzioni autentiche della zona.

“Si tratta della nostra sopravvivenza, dobbiamo richiedere il riconoscimento della qualità dei nostri prodotti”. Sono le parole scandite davanti a una schiera di enormi mezzi agricoli durante il presidio di ieri, 26 gennaio, degli agricoltori della Tuscia nel parcheggio del centro commerciale San Lazzaro. Protesta che ha visto i produttori viterbesi fermarsi, spegnere i motori e accendere i riflettori su una crisi che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto. Le motivazioni sono chiare e purtroppo note a chi vive di terra. I costi di produzione sono diventati insostenibili, i protocolli di sicurezza sempre più stringenti e i prezzi di vendita dei prodotti italiani non riescono più a competere con quelli esteri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Trattori

Martedì mattina, migliaia di agricoltori abruzzesi si sono riuniti a Strasburgo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle problematiche legate alla concorrenza sleale nel settore agricolo.

Un gruppo di agricoltori ha organizzato un corteo in difesa delle attività agricole italiane, bloccando temporaneamente il traffico in via Gramsci.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Viterbo Trattori

Argomenti discussi: Trattori a Viterbo, il grido degli agricoltori: Non riusciamo a sopravvivere. Basta concorrenza sleale; Tornano i trattori allo svincolo A1 di Orte, nel Viterbese; Salviamo il made in Tuscia: agricoltori viterbesi pronti al presidio fisso al casello di Orte; FOTOGALLERY | Gli agricoltori con i loro trattori protestano nell'area commerciale San Lazzaro.

Pochi trattori a Orte, dove ieri è andata in scena la nuova protesta degli agricoltori Leggi di più https://www.corrierediviterbo.it/cronaca/pochi-agricoltori-al-presidio-di-orte-monfeli-continueremo-a-batterci/ - facebook.com facebook