Cosa succede se mangi cibi con la muffa? Risponde l' esperto

Da today.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le muffe sugli alimenti vengono spesso sottovalutate. Un alone bianco sul pane o una macchia sulla frutta sembrano piccoli difetti che si possono facilmente eliminare. Ma cosa succede davvero se si mangiano cibi contaminati? L’esperto spiega che anche se l’aspetto può ingannare, mangiare muffa può comportare rischi per la salute.

Le muffe negli alimenti sono spesso sottovalutate: un alone bianco sul pane, qualche macchia sulla frutta o un puntino verde su marmellate e formaggi possono sembrare piccoli difetti estetici, facili da ignorare o da “tagliare via”. In realtà, dietro queste piccole colonie microscopiche si.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

