Blatte muffa e sporco in cucina | cosa succede nei locali udinesi tra sequestri e invidie
In alcuni locali udinesi si riscontrano problemi di igiene, tra cui presenza di blatte, muffa e sporco. Queste carenze, legate a mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e alimenti non idonei, spesso portano a sequestri e contestazioni. È importante mantenere elevati standard di pulizia e sicurezza per garantire la salute dei consumatori e rispettare le normative vigenti nel settore alimentare.
Carenze igieniche, mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e alimenti non idonei al consumo. È quanto emerge dal bilancio dell’attività svolta nel corso del 2025 dal Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Udine, impegnato in controlli continui lungo tutta la filiera.🔗 Leggi su Udinetoday.it
