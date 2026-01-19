Blatte muffa e sporco in cucina | cosa succede nei locali udinesi tra sequestri e invidie

In alcuni locali udinesi si riscontrano problemi di igiene, tra cui presenza di blatte, muffa e sporco. Queste carenze, legate a mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e alimenti non idonei, spesso portano a sequestri e contestazioni. È importante mantenere elevati standard di pulizia e sicurezza per garantire la salute dei consumatori e rispettare le normative vigenti nel settore alimentare.

