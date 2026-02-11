Cosa Nostra sequestro DIA a un’azienda nel Ragusano

La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato un’azienda nel Ragusano valutata circa 6 milioni di euro. L’operazione mira a smantellare un circuito economico legato alla criminalità organizzata vicina alla Cosa Nostra di Vittoria. Gli inquirenti hanno accertato che l’attività dell’impresa sarebbe stata utilizzata per riciclare soldi sporchi, rafforzando il legame tra economia e criminalità nel territorio.

Sequestrata azienda da 6 milioni di euro: la DIA smantella un presunto circuito economico vicino alla Cosa Nostra vittoriese. La Direzione Investigativa Antimafia, in stretta collaborazione con la Questura di Ragusa, ha eseguito un nuovo sequestro patrimoniale nell'ambito delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione –, colpisce un soggetto ritenuto contiguo alla Cosa Nostra vittoriese, recentemente condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Un intervento che si aggiunge a un patrimonio già sotto sequestro.

Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro di beni per circa 20 milioni di euro all’imprenditore Raffaele Giudice, 65 anni, ritenuto vicino a Cosa Nostra di Vittoria.

È stato effettuato un sequestro di beni per circa 800.

