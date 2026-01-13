Cosa nostra sequestro da 800mila euro a un uomo di Calascibetta
È stato effettuato un sequestro di beni per circa 800.000 euro nei confronti di un uomo di Calascibetta, già condannato definitivamente per reati legati alla criminalità organizzata, tra cui associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e traffico di droga. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle attività illecite della criminalità organizzata nella regione.
Sequestro di beni per un valore complessivo di circa 800.000 euro nei confronti di un uomo di Calascibetta, già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, l'uomo sarebbe pienamente inserito in Cosa nostra e avrebbe anche assunto la direzione della famiglia mafiosa di.
