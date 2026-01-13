È stato effettuato un sequestro di beni per circa 800.000 euro nei confronti di un uomo di Calascibetta, già condannato definitivamente per reati legati alla criminalità organizzata, tra cui associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e traffico di droga. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle attività illecite della criminalità organizzata nella regione.

Sequestro di beni per un valore complessivo di circa 800.000 euro nei confronti di un uomo di Calascibetta, già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, l’uomo sarebbe pienamente inserito in Cosa nostra e avrebbe anche assunto la direzione della famiglia mafiosa di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cosa nostra, sequestro da 800mila euro a un uomo di Calascibetta

Leggi anche: Frode fiscale, sequestro da oltre 800mila euro a due imprenditori di Viterbo

Leggi anche: Pugliapromozione, risorse pubbliche per spese personali (tra il 2017 e il 2022): altro sequestro da 800mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mafia, sequestro da 800 mila euro a esponente di Cosa nostra nel Nisseno; Mafia a Calascibetta, scatta un sequestro di beni per 800 mila euro; Mafia, sequestrati 800 mila euro al boss di Calascibetta; Cosa nostra, sequestro da 800mila euro a un uomo di Calascibetta.

Cosa nostra, sequestro da 800mila euro a un uomo di Calascibetta - Colpiti aziende agricole, terreni, fabbricati e conti riconducibili a un condannato per mafia ... msn.com