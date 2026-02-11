Cosa ha detto Fabregas ai calciatori del Como prima dei rigori col Napoli | Grazie e ora divertitevi

C’è grande festa al Como dopo la vittoria contro il Napoli. Cesc Fabregas ha parlato ai suoi calciatori prima dei rigori, dicendo semplicemente: “Grazie e ora divertitevi”. I giocatori hanno seguito il consiglio e, dopo 40 anni, il Como si trova in semifinale di Coppa Italia, grazie a una vittoria ai calci di rigore contro una delle big del campionato.

Il Como dopo 40 anni è in semifinale di Coppa Italia. Fabregas e i suoi ragazzi hanno eliminato ai calci di rigore il Napoli. L'allenatore spagnolo ha spiegato cosa ha detto ai suoi calciatori prima dei rigori.🔗 Leggi su Fanpage.it

L'infortunio di Diao ha scatenato un acceso dibattito sul coinvolgimento di Fabregas, coinvolgendo il Como, il Senegal e il suo allenatore.

Como, Fabregas: Cosa ho detto prima dei rigori? Li ho ringraziati per quello che mi fanno vivereL'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore sul Napoli che gli vale l'accesso. tuttomercatoweb.com

Cosa ha detto Fabregas ai calciatori del Como prima dei rigori col Napoli: Grazie e ora divertiteviIl Como dopo 40 anni è in semifinale di Coppa Italia. Fabregas e i suoi ragazzi hanno eliminato ai calci di rigore il Napoli ... fanpage.it

