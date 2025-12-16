Fabregas insultato dai tifosi del Senegal per Diao | Il Ct mi ha detto una cosa deplorevole

L'infortunio di Diao ha scatenato un acceso dibattito sul coinvolgimento di Fabregas, coinvolgendo il Como, il Senegal e il suo allenatore. Secondo quanto rivelato, il CT avrebbe esercitato pressione per convocare il giocatore, suscitando l'indignazione dei tifosi senegalesi, che hanno rivolto insulti all'allenatore, accusandolo di comportamenti deplorevoli.

