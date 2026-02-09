BIT 2026 al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytelling

La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo apre domani a Rho, Milano. Centinaia di operatori del settore si preparano a presentare le novità del turismo sostenibile e dello storytelling. La fiera, che si tiene fino a venerdì, attira professionisti da tutto il mondo pronti a scoprire le ultime tendenze e a stringere nuove partnership. È l’appuntamento da non perdere per chi lavora nel settore e vuole rimanere aggiornato.

La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano aprirà i battenti domani, martedì 10 febbraio, presso il quartiere di Rho. L’evento, in programma fino a giovedì 12 febbraio, si preannuncia come un punto di riferimento globale per il settore turistico, con la partecipazione di 7.000 buyer, oltre 8.000 operatori e 1.030 aziende espositrici, in un contesto che vede una forte spinta verso la sostenibilità e il racconto di esperienze personalizzate. BIT Milano si conferma un appuntamento imprescindibile per il mondo del turismo, un settore in continua evoluzione e sempre più attento alle nuove tendenze.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su BIT 2026 Turismo e visione internazionale, la Calabria protagonista alla Bit La Calabria si prepara a sbarcare alla Borsa internazionale del turismo di Milano, che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio. Apt, il 18 e il 19 novembre torna a Matera “ROOTS-IN”, la Borsa internazionale dedicata al turismo delle origini Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su BIT 2026 Argomenti discussi: BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo: il programma; Bit al via, perché vale (sempre) la pena esserci; Il mondo dei viaggi a Milano. Anche la Bit è olimpica; La Puglia alla Bit 2026. BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytellingLeggi su Sky TG24 l'articolo BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytelling ... tg24.sky.it Campania via cielo e mare: porti e aeroporti protagonisti alla BIT 2026Alla BIT la Campania racconta come i suoi aeroporti e i suoi porti stiano diventando i veri motori della crescita turistica regionale. btboresette.com La provincia di Sondrio si presenta alla BIT 2026, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, per promuovere le eccellenze turistiche della Valtellina. Dal 10 al 12 febbraio, APF Valtellina sarà presente allo stand di Regione Lombardia a Fiera Milano Rho: facebook L’Apt Basilicata sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 10 al 12 febbraio con un racconto unitario e contemporaneo ispirato al concept “Terra Madre”, già presentato all’Expo di Osaka. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.