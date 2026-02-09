BIT 2026 al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytelling

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo apre domani a Rho, Milano. Centinaia di operatori del settore si preparano a presentare le novità del turismo sostenibile e dello storytelling. La fiera, che si tiene fino a venerdì, attira professionisti da tutto il mondo pronti a scoprire le ultime tendenze e a stringere nuove partnership. È l’appuntamento da non perdere per chi lavora nel settore e vuole rimanere aggiornato.

La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano aprirà i battenti domani, martedì 10 febbraio, presso il quartiere di Rho. L’evento, in programma fino a giovedì 12 febbraio, si preannuncia come un punto di riferimento globale per il settore turistico, con la partecipazione di 7.000 buyer, oltre 8.000 operatori e 1.030 aziende espositrici, in un contesto che vede una forte spinta verso la sostenibilità e il racconto di esperienze personalizzate. BIT Milano si conferma un appuntamento imprescindibile per il mondo del turismo, un settore in continua evoluzione e sempre più attento alle nuove tendenze.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su BIT 2026

Turismo e visione internazionale, la Calabria protagonista alla Bit

La Calabria si prepara a sbarcare alla Borsa internazionale del turismo di Milano, che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio.

Apt, il 18 e il 19 novembre torna a Matera “ROOTS-IN”, la Borsa internazionale dedicata al turismo delle origini

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su BIT 2026

Argomenti discussi: BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo: il programma; Bit al via, perché vale (sempre) la pena esserci; Il mondo dei viaggi a Milano. Anche la Bit è olimpica; La Puglia alla Bit 2026.

BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytellingLeggi su Sky TG24 l'articolo BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytelling ... tg24.sky.it

bit 2026 al viaCampania via cielo e mare: porti e aeroporti protagonisti alla BIT 2026Alla BIT la Campania racconta come i suoi aeroporti e i suoi porti stiano diventando i veri motori della crescita turistica regionale. btboresette.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.