corto maltese apre le porte a wu ming con il nuovo romanzo

Il ciclo di incontri politico-culturali " Altra Fabriano " si prepara ad accogliere un ospite di assoluto rilievo nel panorama letterario italiano. Il 19 febbraio (ore 18), i locali del Circolo Arci "Il Corto Maltese" di Fabriano apriranno le porte a Wu Ming 2. L’autore, membro del celebre collettivo di scrittori, approda in città per presentare il suo nuovo romanzo, " Mensaleri ", un’opera potente che attraversa un secolo di storia italiana intrecciando le epiche lotte degli operai di una cartiera con il mistero di una sparizione collettiva di farfalle. La presenza dell’ospite non è solo un evento letterario, ma un momento di profondo impegno civile: il racconto di Wu Ming 2 riflette infatti sull’identità dei territori e sul rapporto viscerale tra uomo e lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

