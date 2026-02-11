Corso di micologia tutti gli incontri in programma a Monselice

A Monselice riprendono i corsi di micologia. Il Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicese organizza di nuovo incontri nel 2026, per insegnare a riconoscere i funghi e conoscerne meglio le varietà. Le lezioni si terranno in diverse date e sono aperte a tutti gli appassionati.

?? Torna anche nel 2026 il Corso di Micologia promosso dal Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicese. Un'iniziativa gratuita pensata per conoscere, riconoscere e approfondire il mondo affascinante dei funghi, tra natura, studio e passione per il territorio.?? Giovedì 16 aprile – Ascomycetes, Gasteromycetes, Aphyllophorales Rel. Gastone Cusin? Avvicinati al magico mondo dei funghi con esperti del settore, in un ambiente conviviale e appassionato.

