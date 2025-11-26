Cuori Ribelli | torna 800 Padova Festival ecco tutti gli eventi e gli incontri in città

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna dal 5 all’8 dicembre 2025 l’800 Padova Festival, la manifestazione ideata e organizzata da Sugarpulp con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, della Fondazione Cariparo, e con il patrocinio della Regione Veneto. La settima edizione si svolgerà al Caffè Pedrocchi e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

