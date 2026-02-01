Calendario completo della 23ª giornata di Serie A | gli incontri in programma e gli orari delle partite di oggi

Oggi si gioca la 23ª giornata di Serie A. Otto partite in programma tra pomeriggio e sera, con squadre pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti. La giornata si apre con diverse sfide che promettono spettacolo e intensità.

Domenica 1° febbraio 2026 si gioca la 23ª giornata di Serie A, con un programma fitto che coinvolge otto squadre in campo tra il pomeriggio e la serata. Il campionato riprende con l’apertura alle 12.30 con Torino-Lecce, in diretta su DAZN 1, seguito alle 15.00 dal match tra Como e Atalanta, anch’esso trasmesso in esclusiva su DAZN 1. Il calcio di inizio della giornata si gioca in casa del Torino, che affronta una squadra in crescita come il Lecce, in una partita che potrebbe avere implicazioni sulle posizioni di classifica per entrambe le formazioni. Il Como, reduce da un periodo positivo, cerca di mantenere la sua posizione in zona playoff, affrontando un’Atalanta in cerca di punti per consolidare il proprio piazzamento in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

