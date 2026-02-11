Corsico | quarantenne trovato morto su una panchina

Questa mattina a Corsico un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto su una panchina in piazza della Liberazione. La scoperta è avvenuta poco prima delle 17, quando alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le cause del decesso, e la polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo.

Corsico, 11 febbraio 2026 – Trovato senza vita su una panchina in piazza della Liberazione. È accaduto questo pomeriggio, mercoledì 11 febbraio, poco prima delle 17. Alcuni passanti hanno notato un uomo, dall’apparente età di circa 40 anni, riverso su una panchina e immobile. Allarmati, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Milano con un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e un’automedica, la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Corsico. Medici e paramedici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, che all’apparenza non presentava segni di violenza sul corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsico: quarantenne trovato morto su una panchina Approfondimenti su Corsico Panchina Tragedia a Sestriere: uomo trovato morto su una panchina Nella mattinata di giovedì 1 gennaio 2026, a Sestriere, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 70 anni su una panchina in via Louset. Giovane trovato morto su panchina nel parco: il corpo riverso su una panca non era più in vita Questa mattina, un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita su una panchina nel parco di via Milano, a Brescia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Corsico Panchina Corsico: quarantenne trovato morto su una panchinaAccertamenti sulla sua identità: potrebbe trattarsi di un senzatetto, vittima di un malore. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.