Giovane trovato morto su panchina nel parco | il corpo riverso su una panca non era più in vita

Questa mattina, un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita su una panchina nel parco di via Milano, a Brescia. La polizia è arrivata sul posto poco dopo la segnalazione di un passante e ha iniziato le verifiche. Il corpo era riverso sulla panca e sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Le prime ipotesi degli investigatori puntano a un malore o a una causa naturale, ma per ora non si esclude nessuna possibilità. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che disporrà l’autopsia per

**Un uomo di 42 anni è stato trovato morto su una panchina nel parco della città di Brescia**, nel quartiere di via Milano, durante la mattina del 6 febbraio 2026. Il corpo era riverso su una panchina, all’interno dell’area verde limitata tra via Milano, via Donegani e via Bagnadore. Era stato scoperto poco dopo le 7.30, da un ufficiale della Polizia Locale che stava raggiungendo il comando, situato a breve distanza. L’operatore ha notato la figura esanime, e ha immediatamente lanciato l’allarme con il numero 112. L’ambulanza della Croce Rossa, insieme a un’automedica del 118, è arrivata in loco entro pochissimi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

