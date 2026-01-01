Tragedia a Sestriere | uomo trovato morto su una panchina
Nella mattinata di giovedì 1 gennaio 2026, a Sestriere, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 70 anni su una panchina in via Louset. La notizia ha suscitato attenzione nel paese, ancora sotto shock per l’accaduto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.
Il corpo di un italiano di 70 anni è stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, su una panchina di via Louset a Sestriere, paese in cui risiedeva. I carabinieri della stazione cittadina, intervenuti sul posto, hanno transennato l'area. Non c'è alcun dubbio, dopo i primi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
