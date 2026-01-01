Tragedia a Sestriere | uomo trovato morto su una panchina

Nella mattinata di giovedì 1 gennaio 2026, a Sestriere, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 70 anni su una panchina in via Louset. La notizia ha suscitato attenzione nel paese, ancora sotto shock per l’accaduto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

VALSUSA, TRAGEDIA DI CAPODANNO: UOMO TROVATO MORTO IN CENTRO PAESE. LUTTO A SESTRIERE - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.