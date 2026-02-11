Corruzione falso truffa e peculato | la Regione si è costituita parte civile al processo Galvagno bis

La Regione si costituisce parte civile nel processo

Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Palermo Giuseppa Zampino ha nuovamente rinviato, stavolta al 4 marzo, l'udienza del procedimento "Galvagno bis", che vede imputato cioè, ma in un troncone diverso, anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Gaetano Galvagno (FdI).🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Palermo Galzagno

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo Galzagno

Argomenti discussi: Corruzione, falso e truffa allo Stato: attesa per l'interrogatorio di Zannini; Il consigliere Zannini respinge le accuse di corruzione, concussione e truffa; Maxi inchiesta ’Botto1’. Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti. Scattano sei condanne; Zannini, difesa in due ore e memoria di 150 pagine: Gita in yacht? Ho pagato.

Corruzione e truffa, domani l’interrogatorio del consigliere regionale ZanniniDomani si svolgerà l'interrogatorio preventivo per Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania, coinvolto in tre inchieste. cronachedellacampania.it

Il consigliere Zannini respinge le accuse di corruzione, concussione e truffaL'esponente di Forza Italia non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee al gip e depositato due memorie difensive ... rainews.it

Il Consigliere Regionale Giovanni Zannini (Forza Italia), indagato per corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato, è stato ascoltato oggi dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - facebook.com facebook