Corruzione falso truffa e peculato | la Regione si è costituita parte civile al processo Galvagno bis
La Regione si costituisce parte civile nel processo
Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Palermo Giuseppa Zampino ha nuovamente rinviato, stavolta al 4 marzo, l'udienza del procedimento "Galvagno bis", che vede imputato cioè, ma in un troncone diverso, anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Gaetano Galvagno (FdI).🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Gaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione, peculato, truffa e falso
Sicilia, chiesto il processo per il presidente dell’Ars Galvagno: è accusato di corruzione, falso, peculato e truffa
Corruzione e truffa, domani l’interrogatorio del consigliere regionale ZanniniDomani si svolgerà l'interrogatorio preventivo per Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania, coinvolto in tre inchieste. cronachedellacampania.it
Il consigliere Zannini respinge le accuse di corruzione, concussione e truffaL'esponente di Forza Italia non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee al gip e depositato due memorie difensive ... rainews.it
Il Consigliere Regionale Giovanni Zannini (Forza Italia), indagato per corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato, è stato ascoltato oggi dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - facebook.com facebook
