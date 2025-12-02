Sicilia chiesto il processo per il presidente dell’Ars Galvagno | è accusato di corruzione falso peculato e truffa

Chiesto il processo per il presidente dell’ Assemblea regionale siciliana, il meloniano Gaetano Galvagno, che si dovrà presentare il prossimo 21 gennaio davanti al gup del tribunale di Palermo. Secondo la procura palermitana, guidata da Maurizio de Lucia, il pupillo del presidente del Senato Ignazio La Russa risponde dell’accusa di corruzione, falso, peculato e truffa in merito all’utilizzo dei fondi regionali destinati all’organizzazione di eventi e per l’uso improprio dell’auto blu. Nell’inchiesta è coinvolta anche l’assessora al turismo, Elvira Amata, sempre di Fratelli d’Italia, per la quale è già stata fissata l’udienza preliminare il prossimo 13 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

