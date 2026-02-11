Corriere dello Sport | Napoli notte amara al Maradona | il Como vola ai rigori azzurri fuori dalla Coppa Italia

Il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo una notte amara al Maradona. Il Como di Fabregas ha sconfitto i campioni d’Italia ai rigori, eliminando la squadra partenopea e avanzando in semifinale dopo quarant’anni. La partita si è accesa nel finale, con i liguri che hanno tenuto botta contro i favoriti e alla fine hanno avuto la meglio ai rigori. Un risultato che cambia i piani del Napoli e regala una notte da ricordare ai tifosi del Como.

NAPOLI – Il Como di Fabregas smette di essere soltanto una favola suggestiva e diventa realtà storica: espugna il Maradona ai rigori, elimina il Napoli campione d'Italia e conquista una semifinale di Coppa Italia che mancava da quarant'anni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sarà l'Inter l'avversaria dei lombardi, nella seconda semifinale assoluta della loro storia dopo quella del 1985-1986. Per il Napoli di Conte, invece, è un'altra delusione pesante. Dopo l'uscita prematura dalla Champions, arriva anche l'eliminazione in Coppa Italia: resta soltanto il campionato, ma il -9 dai "Chivu boys" rende la rincorsa complicatissima.

