Corriere dello Sport | Milinkovic e Buongiorno | il Napoli vola ai quarti dopo 20 rigori

"> Una notte interminabile al Maradona, raccontata con la consueta precisione da Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, che descrive la qualificazione del Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo una serie monumentale da venti rigori. Come evidenziato dal quotidiano romano, la squadra di Conte torna tra le prime otto della competizione per la prima volta dal 2020-21, interrompendo una sequenza di quattro eliminazioni consecutive agli ottavi. Mandarini ricorda sulle pagine del Corriere dello Sport come Milinkovic-Savic e Buongiorno – un portiere e un difensore – abbiano firmato la qualificazione dopo un’altalena emotiva durata più di due ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Milinkovic e Buongiorno: il Napoli vola ai quarti dopo 20 rigori”

