Correva l' anno di Marco Saioni | Perugia 1900 un intero rione piange il medico dei poveri

Correva l'anno di Marco Saioni. Per tutta la gente del rione, era il medico dei poveri. Quel giorno di fine ottobre, una folla silenziosa si radunò per rendergli omaggio. Uomini e donne umili, cappelli in mano e occhi pieni di rispetto, si stringevano intorno al suo ricordo. Era un addio che nessuno dimenticherà.

Un giorno caliginoso di fine ottobre, già incline a farsi inverno, una folla silenziosa. Gente umile, perlopiù, cappelli in mano, sguardi premurosi verso una voce. A parlare è lui, Angelo Lupattelli, notissimo erudito perugino, per tutti, il professore.Donne, uomini, famiglie del rione di Porta S.

