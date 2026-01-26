Marco Saioni torna in libreria con il nuovo Correva l' anno | passioni e personaggi di una Perugia antica

La presentazione del libro con un grande maestro. Mimmo Coletti, a descrivere il secondo volume con quasi 40 racconti di vita vera trasformati in cronaca Marco Saioni, con il suo secondo volume Correva l'Anno (editore Fabrizio Fabbri), continua la sua preziosa opera di cronista storico: ovvero, con un raro dono di "penna", riesce a trasformare in articoli storie desunte da fonti di archivio, gazzette antichissime e anche sentenze della magistratura perugina. Dall'Unità d'Italia fino alla prima guerra mondiale Saioni - dopo la pubblicazione su Perugiatoday.it dove la sua rubrica ha migliaia di affezionati lettori - offre uno spaccato di vizi e virtù, preti spretati e incalliti bevitori, il teatrino della politica tra liberali e progressisti, la Perugia colta e quella da taverna.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nel 1909 a Perugia, Marco Saioni e don Coli erano amici che trascorrevano molto tempo insieme, tra incontri all’oratorio e passeggiate lungo le vie della città.

