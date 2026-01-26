Marco Saioni torna in libreria con il nuovo Correva l' anno | passioni e personaggi di una Perugia antica
La presentazione del libro con un grande maestro. Mimmo Coletti, a descrivere il secondo volume con quasi 40 racconti di vita vera trasformati in cronaca Marco Saioni, con il suo secondo volume Correva l'Anno (editore Fabrizio Fabbri), continua la sua preziosa opera di cronista storico: ovvero, con un raro dono di "penna", riesce a trasformare in articoli storie desunte da fonti di archivio, gazzette antichissime e anche sentenze della magistratura perugina. Dall'Unità d'Italia fino alla prima guerra mondiale Saioni - dopo la pubblicazione su Perugiatoday.it dove la sua rubrica ha migliaia di affezionati lettori - offre uno spaccato di vizi e virtù, preti spretati e incalliti bevitori, il teatrino della politica tra liberali e progressisti, la Perugia colta e quella da taverna.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Perugia Antica
Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia 1909, quelle foto oscene da 'non pubblicare' e il ricatto a don Coli
Nel 1909 a Perugia, Marco Saioni e don Coli erano amici che trascorrevano molto tempo insieme, tra incontri all’oratorio e passeggiate lungo le vie della città.
Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia - Mai più dolori, malattie veneree, impotenza. La pubblicità nei giornali
Ultime notizie su Perugia Antica
Argomenti discussi: Correva l'anno di Marco Saioni | 1912 - Gisberto manolesta, tredicenne in agguato; Correva l'anno di Marco Saioni - 1912 - Gisberto manolesta, tredicenne in agguato.
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.