Correva l' anno di Marco Saioni | Perugia 1909 quelle foto oscene da ' non pubblicare' e il ricatto a don Coli
Nel 1909 a Perugia, Marco Saioni e don Coli erano amici che trascorrevano molto tempo insieme, tra incontri all’oratorio e passeggiate lungo le vie della città. Tuttavia, alcune fotografie compromettenti e un ricatto hanno gettato ombre sulla loro relazione, sollevando interrogativi sulla natura di quel legame e sulle implicazioni di quegli eventi.
Erano amici, almeno così sembrava, Oddone e il sacerdote don Coli. Spesso insieme per chiacchierare, si vedevano all’oratorio o lungo la via. Non che fosse particolarmente devoto, il primo, ma certamente disposto a scambiare parole, anche battute salaci, quando il caso, con il giovane prete. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia 1909, quelle foto oscene da 'non pubblicare' e il ricatto a don Coli - Storia di un processo ai inizi del '900 tra il prelato e il fotografo con la passione delle riviste scandalistiche
