Modena passa le casse come se nulla fosse con il carrello pieno di console rubate | 23enne arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Modena dopo aver cercato di uscire dal centro commerciale con un carrello pieno di console rubate. La polizia lo ha fermato mentre tentava di passare le casse senza pagare. La merce, del valore di diverse centinaia di euro, è stata recuperata. Il ragazzo, di nazionalità rumena, ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dal giudice.

È stato arrestato un cittadino rumeno di 23 anni per furto aggravato in concorso all'interno di un centro commerciale di Modena. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di prodotti, tra cui console per videogiochi, per un valore superiore a 2600 euro. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° febbraio scorso. L'intervento della Polizia e la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento della Squadra Volante è avvenuto intorno alle ore 17.00 del 1° febbraio, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa da parte del personale addetto alla vigilanza di un noto centro commerciale di Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Modena, passa le casse come se nulla fosse con il carrello pieno di console rubate: 23enne arrestato

