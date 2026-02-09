Ricerche lungo il fiume Liri | da due giorni nessuna traccia di Davide Perna 51 anni

Da due giorni i sommozzatori e le forze dell’ordine continuano a cercare Davide Perna, 51 anni, scomparso da casa sua a Serrone. Le ricerche si concentrano lungo il fiume Liri nel territorio di Castelliri, ma finora di lui nessuna traccia. La famiglia aspetta notizie, mentre le ricerche proseguono senza sosta.

Proseguono anche oggi, lungo il fiume Liri nel territorio di Castelliri, le operazioni per rintracciare Davide Perna, 51 anni, scomparso dalla sua abitazione di Serrone. Dopo una giornata di ricerche senza esito, un nuovo intervento è ripartito questa mattina: l'uomo è originario di Monte San Giovanni Campano, frazione Chiaiamari. Le ricerche nel fiume. Per l'intera giornata di ieri i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il tratto del Liri che costeggia la piana di Castelliri, ma senza risultati. L'associazione Penelope, impegnata nei casi di persone scomparse, ha diffuso volantini con la foto dell'uomo e con modello e targa dell'auto con cui si sarebbe allontanato.

