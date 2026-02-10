Coppa Italia Napoli - Como si chiude in parità | ma ai rigori passa un grandissimo Como!

Al Maradona, Napoli e Como si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si è conclusa 0-0, ma ai rigori ha vinto il Como, che ha mostrato grande freddezza e carattere. Il Napoli di Conte ha tentato di passare il turno, ma alla fine il Como si è rivelato più preciso nei momenti decisivi.

Napoli e Como tornano in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte sfida Fabregas. Alla fine, dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari, un super Butez para il rigore di Lobotka e il Como sbanca il Maradona: ora sarà semifinale con L'Inter: Napoli 7 - Como 8. Napoli: Politano gol. Lukaku sbagliato. Spinazzola gol. Santos gol. Elmas gol. Milinkovic Savic gol. Gutierrez gol. Lobotka sbagliato Como: Da Cuhna gol. Douvikas gol. Baturina gol. Perrone sbagliato. Smolcic gol. Carlos gol. Vojivoda gol. Valle gol. 86' Le squadre provano a evitare i calci di rigore ma c'è prudenza da ambo le parti.

