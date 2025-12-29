Simonelli svela | Supercoppa? Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale Milan Como si giocherà a San Siro in questa data
Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha annunciato che la Supercoppa Italiana non sarà più caratterizzata dalla doppia semifinale. La partita tra Milan e Como si disputerà a San Siro in una data ancora da definire. Queste modifiche rappresentano un aggiornamento importante nel calendario e nelle modalità di svolgimento della competizione, secondo quanto comunicato dal dirigente durante un’intervista a Radio Anch’Io lo Sport.
L'intervento del presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch'io lo Sport. Le parole: SUPERCOPPA – «Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Il prossimo anno si giocherà la Coppa d'Asia a Riad e i
