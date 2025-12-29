Simonelli svela | Supercoppa? Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale Milan Como si giocherà a San Siro in questa data

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha annunciato che la Supercoppa Italiana non sarà più caratterizzata dalla doppia semifinale. La partita tra Milan e Como si disputerà a San Siro in una data ancora da definire. Queste modifiche rappresentano un aggiornamento importante nel calendario e nelle modalità di svolgimento della competizione, secondo quanto comunicato dal dirigente durante un’intervista a Radio Anch’Io lo Sport.

Simonelli rivela: «Supercoppa? Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Milan-Como si giocherà a San Siro» L’intervento del presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport. Le parole: SUPERCOPPA – «Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Il prossimo anno si giocherà la Coppa d’Asia a Riad e i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

simonelli svela supercoppa non abbiamo pi249 il vincolo della doppia semifinale160milan como si giocher224 a san siro in questa data

© Calcionews24.com - Simonelli svela: «Supercoppa? Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Milan Como si giocherà a San Siro in questa data»

Leggi anche: Simonelli rivela: “Milan-Como si giocherà a San Siro. Per una data bisogna aspettare il 31 gennaio”

Leggi anche: Milan Como, Simonelli svela: «Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

simonelli svela supercoppa abbiamoSimonelli svela: «Supercoppa? Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Milan Como si giocherà a San Siro in questa data» - Como si giocherà a San Siro» L’intervento del presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha rilasc ... calcionews24.com

simonelli svela supercoppa abbiamoLa prossima Supercoppa non si giocherà a Riad, Simonelli: "Saremo liberi di scegliere luogo e formato. Io vorrei tornare alla finale unica" - Nella lunga intervista rilasciata a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha annunciato anche delle importanti novità sulla ... milannews.it

simonelli svela supercoppa abbiamoLEGA SERIE A - Simonelli: "Supercoppa, la mia idea è quella di tornare alla formula classica, Nazionale? Faremo il possibile per aiutare il ct, se lo merita, De Laurentiis ... - Ecco un estratto riguardante il futuro della Supercoppa: "Non abbiamo più il vincolo della doppi ... napolimagazine.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.