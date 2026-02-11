Coppa Italia il Como supera il Napoli ai rigori e vola in semifinale

La partita tra Napoli e Como si è conclusa ai rigori, con i lombardi che hanno avuto la meglio e si sono guadagnati l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il Como ha tenuto duro nei tempi regolamentari e nei supplementari, poi ha fatto festa con i rigori, eliminando la squadra partenopea. Ora il team di Como prepara la sfida contro l’Inter, che ha battuto il Torino e si è qualificata.

I quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como premiano i lariani, che conquistano l’accesso alla semifinale, dove affronteranno l’ Inter, qualificata grazie alla vittoria contro il Torino. Dopo una gara combattuta, conclusa sull’1-1, i partenopei si arrendono solo ai calci di rigore, al termine di una sfida lunga e intensa. La partita si apre su ritmi equilibrati, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Le occasioni offensive scarseggiano e per oltre mezz’ora prevale la fase di studio, senza vere opportunità da gol. Al 36? arriva l’episodio che sblocca il risultato. Valle si inserisce in profondità e, con un pregevole gesto tecnico al volo, mette il pallone al centro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Coppa Italia, il Como supera il Napoli ai rigori e vola in semifinale Approfondimenti su Napoli Como Calcio, il Como supera ai rigori il Napoli e vola in semifinale di Coppa Italia Questa sera il Como ha battuto il Napoli ai rigori e si è guadagnato l’ingresso in semifinale di Coppa Italia. Coppa Italia, Napoli fuori: il Como passa ai rigori e vola in semifinale Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una gara combattuta contro il Como. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Diretta Napoli-Como oggi, Coppa Italia. Risultato live; Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale; Coppa Italia, Napoli-Como 7-8 dopo i calci di rigore: Conte ko, Fabregas in semifinale con l'Inter; Coppa Italia, Napoli-Como: la diretta della partita dal Maradona. Live Napoli-Como 7-8: sbaglia Lobotka, il Como è in semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it Il Como batte il Napoli alla battaglia dei rigori: è semifinale di Coppa ItaliaStorico successo dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, al termine di una partita aspra decisa dopo ben 15 rigori, in una lotteria piena di emozioni ... ilgiorno.it Napoli, le pagelle degli azzurri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: Giovane flop, Vergara coraggioso - facebook.com facebook Coppa Italia, al Maradona il Como batte il Napoli ai rigori: Fabregas si regala l’Inter in semifinale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.