Questa sera il Como ha battuto il Napoli ai rigori e si è guadagnato l’ingresso in semifinale di Coppa Italia. Allo stadio Maradona, i giocatori del Como hanno resistito fino alla fine, anche dopo il pareggio 0-0 nei tempi regolamentari, e hanno avuto la meglio dal dischetto. È una partita che ricorderanno a lungo, soprattutto perché il Como torna tra le migliori quattro della coppa tricolore dopo quaranta anni.

Si è da poco concluso il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2026. Allo stadio Maradona, il Como è riuscito a battere il Napoli ai calci di rigore, qualificandosi al penultimo atto della coppa tricolore a distanza di quaranta anni dall’ultima volta. I lariani affronteranno in una semifinale che promette spettacolo l’Inter di mister Chivu. Il match, partito senza grandi emozioni, si è sbloccato al 39? con il calcio di rigore del croato Martin Baturina che ha battuto Milinkovic-Savic portando temporaneamente in vantaggio gli ospiti. I partenopei sono entrati in campo nella ripresa con un piglio diverso ed hanno subito rimesso in parità la partita con il gol di Antonio Vergara al 46 ‘. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, il Como supera ai rigori il Napoli e vola in semifinale di Coppa Italia

