Coppa Italia | il Como elimina il Napoli ai rigori 7-8 Decisivo l’errore di Lobotka dal dischetto Occhio Fiorentina per sabato Pagelle

Il Como ha fatto il miracolo e si è qualificato per la semifinale di Coppa Italia, battendo il Napoli ai rigori 8-7. La partita si è chiusa sul pareggio 1-1 dopo i tempi regolamentari, ma il vero momento decisivo è stato l’errore di Lobotka dal dischetto. Ora il Como aspetta la sfida con la Fiorentina, che si svolgerà sabato sul campo del Lago. I biancoblù sono carichi e determinati, dopo aver eliminato una delle grandi del calcio italiano.

NAPOLI – Attenta Fiorentina, sabato, in riva al Lago, troverai un Como gasato e lanciatissimo per aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia, eliminando il Napoli, al Maradona, ai calci di rigori, dopo che i novanta regolamentari erano finiti in parità, uno a uno. Nella serie dal dischetto è decisivo l'errore di Lobotka all'ottavo tiro (avevano sbagliato anche Lukaku e Perrone). Come nel match di campionato, terminato 0-0, le due formazioni si annullano anche per buona parte del primo tempo. Frazione dai ritmi di gioco sicuramente godibili, ma con zero occasioni da gol nitide, a causa della grande applicazione tattica delle due squadre.

