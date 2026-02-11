Coppa Italia il Como di Fabregas elimina ai rigori il Napoli di Conte

Questa sera il Como di Fabregas elimina il Napoli di Conte ai rigori, dopo una partita combattuta. Alla fine, sono stati i tiri dal dischetto a decidere chi andrà avanti in Coppa Italia, lasciando le due squadre sullo stesso livello per quasi tutto il match. La sfida è stata intensa e aperta fino all’ultimo, con i portieri protagonisti e i tifosi sulle tribune che aspettavano con il fiato sospeso.

Alla fine c'è voluto la lotteria dei rigori per decidere chi sfiderà l'Inter nella semifinale della Coppa Italia ma, forse, è stato il modo giusto per dividere due squadre che si erano equivalse in gran parte per tutti i 90 minuti. Nel primo tempo il Napoli gestisce il possesso ma non tira una sola volta in porta: il Como, invece, è più propositivo ed approfitta dell'errore di Olivera, che stende in area Smolcic. Baturina è implacabile dal dischetto ma appena le squadre tornano in campo il Napoli trova il pari grazie ad una splendida azione sull'asse Hojlund-Vergara, che impallina Butez. I partenopei, costretti ad una sequenza-fiume di rigori per piegare il Cagliari, vanno ad oltranza anche con il Como: all'errore di Lukaku risponde la parata di Milinkovic-Savic su Perrone.

