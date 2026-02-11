Il Como batte il Napoli ai rigori nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita finisce in parità e si decide ai calci di rigore, dove sbagliano Lukaku, Perrone e Lobotka, permettendo ai padroni di casa di andare avanti.

I quarti di finale tra Napoli e Como finiscono in pareggio, ai rigori sbagliano Lukaku, Perrone e Lobotka. Il Como vince i quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli e si qualifica per la semifinale con l’Inter. Entrambe le squadre scendono in campo per portare a casa il risultato, nel primo tempo si studiano per trovare la via del gol. Gli azzurri attaccano e spingono nella metà campo avversaria ma gli uomini di Fabregas sono pericolosi nelle ripartenze. Al 37° Smolcic tira in area di rigore ma viene messo a terra da Juan Jesus e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto và Baturina che non sbaglia piazzando la palla alla destra del portiere, Milinkovic-Savic non può nulla e il Como passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori

Questa sera il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro il Como.

Il match tra Napoli e Como finisce in parità 1-1 e si decide ai rigori.

