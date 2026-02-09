Trasferta polacca per la Gas Sales Bluenergy | avversaria lo Jastrzebski Wegiel

Questa sera la Gas Sales Bluenergy vola in Polonia per affrontare lo Jastrzebski Wegiel in una gara valida per la Champions League. Dopo aver eliminato Trento in una lunga maratona di due ore in Coppa Italia, la squadra di Piacenza si prepara a un nuovo impegno internazionale. La trasferta in Polonia rappresenta una sfida importante, e i giocatori sono determinati a portare a casa un risultato positivo.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiuso il capitolo della Coppa Italia dopo la maratona di due ore di gioco con Trento, si rituffa in Europa. Neppure il tempo di disfare le valigie e già si torna a viaggiare: domani, martedì 10 febbraio alle ore 20,30 (diretta Dazn free) scende in campo in Polonia: al Hala Widowiskowo - Sportowa di Jastrzebie Zdroj gara di andata dei Playoff Round della Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione polacca spagnola del Jastrzebski Wegiel. Arbitri il bulgaro Lyubomir Sirakov e Jasmin Husejnovic della Bosnia Erzegovina. Alla trasferta polacca non prendono parte Gianluca Galassi e Robertlandy Simon.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta in trasferta il derby della via Emilia contro Modena, nella diciottesima giornata di SuperLega Credem Banca.

