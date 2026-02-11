La procura ha confermato il fermo di Alex Manna, il giovane di 20 anni che ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nei giorni scorsi. La decisione arriva dopo l’interrogatorio e le indagini che hanno portato alla sua identificazione. Ora si attende l’avvio del processo e ulteriori dettagli sull’episodio.

È stato convalidato il fermo di Alex Manna, il ventenne reo confesso della morte di Zoe Trinchero, 17 anni. Il giovane resta dunque nel carcere di Alessandria, dove è rinchiuso dal 7 febbraio. Manna aveva confessato al pm di Alessandria, Giacomo Ferrando, di aver ucciso la vittima dopo un rifiuto. Tutto è avvenuto a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. L’assassino – che in passato ha praticato la boxe – aveva colpito la ragazza, dopo aver ricevuto un “no”. Aveva poi gettato la vittima nel greto del rio Nizza. Secondo i risultati preliminari dell’autopsia, Zoe Trinchero è morta per trauma da precipitazione e non per i traumi dovuti alle botte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Convalidato il fermo di Alex Manna per il femminicidio della 17enne Zoe Trinchero

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Omicidio di Partinico, l'indagato resta in carcere ma il gip non convalida il fermo; Omicidio di Partinico, l'indagato resta in carcere ma il gip non convalida il fermo; Tentato omicidio. Il pusher resta in cella: Potrebbe rifarlo; Lite tra clochard a Roma, 44enne dato alle fiamme.

Convalidato il fermo di Alex Manna per il femminicidio della 17enne Zoe TrincheroIl giovane aveva confessato di aver ucciso la 17enne dopo un rifiuto. La difesa: Vicenda da trattare in modo delicato ... ilfattoquotidiano.it

Omicidio di Zoe, convalidato l’arresto di Alex Manna: resta in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motiviIl ventenne reo confesso rimane detenuto ad Alessandria, riconosciuti gravi indizi di colpevolezza. Disposta l’autopsia sulla 17enne ... giornalelavoce.it

#Torino Convalidato il fermo di Alex Manna. Il 20enne resta nel carcere di Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del #7febbraio, reo confesso della morte di #Zoe Trinchero, 17 anni. "Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo c - facebook.com facebook

La morte di #ZoeTrinchero, uccisa nella notte di venerdì a Nizza Monferrato (Asti). La 17enne era ancora viva dopo i pugni sferrati da Alex Manna ed essere stata gettata nel canale. Questa la conclusione dell'autopsia. Il reo confesso è in carcere per omicidi x.com