Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi seppe e calamari

Nella giornata di oggi, la polizia municipale di Pozzuoli ha effettuato un importante sequestro nel porto, confiscando 55 kg di prodotti ittici venduti illegalmente. L’operazione ha riguardato polipi, seppie, calamari e mazzancolle, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrasto alla pesca e alla vendita non autorizzata di prodotti alimentari.

L'ambulante che li vendeva ha ricevuto una sanzione di 5mila euro.

