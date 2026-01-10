Roma blitz interforze al mercato dell’Esquilino | sequestrati 280 kg di prodotti ittici

Roma, 10 gennaio 2026 – Nel corso di un'operazione interforze al mercato dell’Esquilino, sono stati sequestrati circa 280 kg di prodotti ittici. L’intervento, volto a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme, ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si inserisce in un più ampio controllo sul territorio. L’attività proseguirà con l’obiettivo di tutelare i consumatori e sostenere le attività commerciali regolari.

Roma, 10 gennaio 2026 – Il mercato dell’Esquilino si è svegliato ieri mattina sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del quartiere. Dalle prime ore della giornata, le Forze dell’ordine hanno presidiato ingressi e vie di accesso, mentre all’interno venivano passati al setaccio banchi, magazzini, lavoratori e merci. L’operazione, coordinata dal Dirigente del Commissariato di zona, ha visto in campo agenti della Polizia Stato e della Polizia Locale, insieme ad operatori della Capitaneria di Porto, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro, con controlli incrociati su più fronti: dalla normativa in materia di sicurezza igienico-sanitaria, alla tracciabilità degli alimenti, allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino all’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

