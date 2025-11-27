Controlli a tappeto nelle Groane Blitz antidroga due denunce
Controlli straordinari nell’area delle Groane. Nell’ambito del più ampio programma di interventi coordinati deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo scorso 24 settembre, la Questura di Monza e della Brianza ha svolto un nuovo servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nelle aree del Parco delle Groane e nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate. L’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro urbano nelle zone boschive e urbane adiacenti, è stata condotta in piena sinergia con le polizie locali dei comuni interessati e con il contributo della guardia di finanza, che ha messo a disposizione anche una propria unità cinofila antidroga, affiancando quella della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Controlli a tappeto tra Cammarata e San Giovanni Gemini, sequestrata droga - facebook.com Vai su Facebook
Dehors e suolo pubblico: “controlli a tappeto” tra Cascine, San Lorenzo e Santa Croce Vai su X
Controlli a tappeto nelle Groane. Blitz antidroga, due denunce - Operazione tra Misinto, Cogliate e Lazzate e verifiche nelle stazioni ferroviarie. Si legge su msn.com
Parco delle Groane sorvegliato speciale: blitz anti-spaccio nei boschi della droga - Gli agenti della Questura hanno battuto l’area tra Misinto, Cogliate e Lazzete mentre la Polizia Ferroviaria pattugliava varie stazioni della Brianza ... Si legge su msn.com
Nuovi controlli di polizia attorno al Parco delle Groane: 185 persone identificate - Nuovi controlli attorno al Parco delle Groane, nei territori di Misinto, Cogliate e Lazzate. Si legge su msn.com