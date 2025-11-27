controlli a tappeto nelle groane blitz antidroga due denunce

Controlli straordinari nell’area delle Groane. Nell’ambito del più ampio programma di interventi coordinati deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo scorso 24 settembre, la Questura di Monza e della Brianza ha svolto un nuovo servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nelle aree del Parco delle Groane e nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate. L’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro urbano nelle zone boschive e urbane adiacenti, è stata condotta in piena sinergia con le polizie locali dei comuni interessati e con il contributo della guardia di finanza, che ha messo a disposizione anche una propria unità cinofila antidroga, affiancando quella della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

