Contro l’Atalanta ho visto come stavano per scoppiare le palle

Le parole di un tifoso, che ha commentato la partita contro l’Atalanta, hanno fatto discutere. Ha detto che ha visto come “stavano per scoppiare le palle” e questa frase ha attirato l’attenzione di molti. La vicenda resta aperta, mentre le voci si rincorrono e i commenti si moltiplicano sui social e in città. La squadra ha appena passato una partita difficile, e le reazioni non si fermano.

2026-02-11 15:50:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: la classificazione di COME per Semifinali di Coppa di seconda volta Nella sua storia ha lasciato un mistero. Perché Nico Paz, calciatore abituale, non ha tirato il rigore che ha portato allo 0-1???Lo spagnolo-argentino Aveva appena sbagliato tre rigori che aveva lanciato da quando era arrivato COME e ha affidato la responsabilità a Martin Baturina che, da 11 metri, ha battuto Vanja Milinkovic-Savic.??Un cambio di ruolo che, con il classifica contro il Napoli in tasca, Cesc Fabregas Ha spiegato con totale normalità: “Quando ho detto a Nico Paz di tirare contro l’Atalanta ho visto subito De Roon che voleva scoppiargli le palle”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Atalanta Contro

Jannik Sinner perde contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

All’Atalanta è mancato qualcosa….! #seriea #calcio #parodia #divertente

Ultime notizie su Atalanta Contro

Argomenti discussi: L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Gábor, da Tótkomlós. Così ho fondato il gruppo Atalantini ungheresi; Como-Atalanta, Carnesecchi: Ho ricordato un altro rigore qui a Como. De Roon: Siamo contenti come bambini. Ahanor deve imparare. Palladino: Ci serviva una partita così; Fabregas: Perché ho tolto Addai! Paz? La verità sul rigorista e perché ha tirato. Ma non lo ammazzo; L'Atalanta resiste in 10 al Como, Palladino: Un punto che ne vale tre, ci serviva una partita così.

Atalanta, vietato sedersi sugli allori: contro la Cremonese è un esame di maturitàLe Dea vuole dare seguito alla grande impresa di Coppa Italia con la Juve tornando a vincere anche in campionato: calcio d'inizio alle ore 18.30 ... bergamonews.it

Cremonese, Thorsby: Atalanta fortissima, però non abbiamo mollato. La prossima col Genoa sarà particolareMorten Thorsby ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 della Cremonese contro l'Atalanta nel posticipo delle 18:30 della ventiquattresima. tuttomercatoweb.com

"Credo che visto il cammino dell’Atalanta fino ad oggi, abbiamo comunque ottenuto delle ottime risposte, forse potevamo riaprirla prima. Abbiamo portato più giocatori in area in alcuni momenti. Il primo tempo, un po’ per caratteristiche, lo abbiamo sofferto. Bon - facebook.com facebook

Spazio calcio. Ieri abbiamo visto la Juventus in campo contro il Benfica e l'Atalanta contro l'Athletico Bilbao. Riviviamo i momenti salienti della radiocronaca integrale che abbiamo trasmesso su RTL 102.5 #RTL1025InChampionsLeague #UCL #NonStopNe x.com