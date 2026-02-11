Contratto nazionale cartiere Raggiunta l’intesa all’alba Aumenti del 14,8 per cento

Dopo 15 ore di trattative, alle prime luci dell’alba è stata trovata l’intesa sul nuovo contratto nazionale del settore cartario. L’accordo prevede un aumento salariale del 14,8 per cento e coinvolge molte aziende della Piana. La fumata bianca arriva dopo una maratona che si è conclusa alle 5.30 di ieri mattina.

Dopo una maratona di 15 ore, terminata alle 5.30 del mattino di ieri, finalmente la fumata bianca. Raggiunto l'accordo per il CCNL del settore cartario e cartotecnico, che riguarda molte aziende della Piana. Manca solo l'avallo dei lavoratori nelle rispettive assemblee, ma dovrebbe arrivare a breve. La decorrenza interessa il periodo che va fino dal 2025 al 2028. L'aumento dei minimi è pari al 14,8%. Per il livello C1 si arriva ad un aumento a regime di 275 euro suddivise in 4 tranche, così articolate: aprile 2026 il surplus è 125 euro; 45 euro a gennaio 2027, altrettante per gennaio 2028 e 60 euro a settembre 2028.

