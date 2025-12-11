Insigne Lazio intesa raggiunta! Contratto definito e firma attesa a gennaio | ecco cosa manca

La Lazio ha raggiunto un accordo con Lorenzo Insigne, con il contratto ormai definito e la firma attesa a gennaio. Manca ancora l’autorizzazione al mercato, ma l’entusiasmo cresce: l’attaccante napoletano, stimato da Sarri, potrebbe diventare un rinforzo fondamentale per la squadra biancoceleste.

Insigne Lazio, accordo raggiunto! Contratto definito e firme ormai vicinissime: ecco che cosa manca per l’ufficialità La Lazio aspetta il verdetto sull’autorizzazione al mercato, ma i riflettori sono già puntati su Lorenzo Insigne, pupillo di Sarri e possibile rinforzo chiave per l’attacco biancoceleste. L’ex Napoli è pronto a firmare: il tesseramento potrà avvenire solo a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com