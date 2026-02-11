Carlo Conti si prende una pausa per parlare del caso Pucci, che sta facendo parlare molto in vista di Sanremo 2026. Il conduttore ammette di non aver mai immaginato che la situazione potesse diventare così grave, tanto da sembrare un affare di Stato. Conti ricorda anche le critiche a Crozza, vittima di un bistrattamento che ora sembra aver acceso le paure di chi si trova nel mirino.

Carlo Conti parla per la prima volta del caso Andrea Pucci, che sta agitando e non poco la marcia d’avvicinamento al Festival di Sanremo 2026. “Non pensavamo di creare un affare di Stato”, ammette il conduttore a La Pennicanza su Radio2. Il comico era stato chiamato in veste di co-conduttore del Festival ma l’insurrezione social nei suoi confronti l’ha spinto a rinunciare. Un caso che è presto diventato politico, con la premier Giorgia Meloni e tutta la destra schierati contro quella che sostengono essere “la censura della sinistra”. Conti non vuole cedere alla polemica politica e spiega le ragioni che l’hanno spinto a chiamare uno come Pucci, che sui social da sempre divide per le sue posizioni e post talvolta drastici e, in alcuni casi, anche offensivi: La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Conti sul caso Pucci: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. Crozza fu bistrattato e lui sente la paura”

La polemica esplode tra Carlo Conti e Andrea Pucci durante il Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti sceglie di non commentare pubblicamente la rinuncia di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026.

