Sanremo 2026 Lucarelli attacca Pucci e Conti | bufera sul comico lui risponde con lo scatto senza veli

La polemica esplode tra Carlo Conti e Andrea Pucci durante il Festival di Sanremo 2026. Conti annuncia Pucci come co-conduttore, ma il comico risponde pubblicamente con uno scatto senza veli su Instagram. La scelta di Pucci ha scatenato le critiche di Lucarelli, che ha attaccato duramente il suo modo di fare spettacolo. La situazione si sta facendo sempre più tesa, con tutti che attendono di capire come si svilupperà la vicenda nelle prossime ore.

Conti annuncia Pucci, il comico risponde nudo su Instagram. È Carlo Conti ad annunciare Andrea Pucci come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026. E Pucci, fedele al suo stile, decide di "celebrare" la notizia con un gesto plateale e socialmente esplosivo: una foto su Instagram che lo ritrae di schiena, completamente nudo, mentre guarda il mare da una barca. La didascalia è semplice e studiata per diventare virale: "Sanremo, sto arrivando". Il direttore artistico non si sottrae al gioco e commenta con ironia: "Però sul palco dell'Ariston mettiti almeno un costumino!!!". La risposta del comico è nello stile Pucci: "Ahahhahahahah boh vediamo". Selvaggia Lucarelli attacca Carlo Conti: bufera su Sanremo 2026 per la scelta di Andrea Pucci. Non è ancora iniziato il Festival, ma non mancano le polemiche. Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Carlo Conti per aver scelto il comico Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival. Sanremo 2026, bufera social su Pucci 'comico anti-Schlein'. C'è chi ricorda le battute contro la Schlein e i post a sostegno del centrodestra attaccando la scelta di Carlo Conti.

