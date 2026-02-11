Carlo Conti non commenta la rinuncia di Pucci a Sanremo lui lancia frecciate sui social | Sessismo puro

Carlo Conti sceglie di non commentare pubblicamente la rinuncia di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026. Nel frattempo, Pucci si fa sentire sui social, accusando indirettamente il festival di sessismo con una serie di post provocatori. La polemica si infiamma sui social, mentre i fan attendono di capire se ci saranno sviluppi ufficiali.

Carlo Conti sta ultimando gli ultimi preparativi del Festival di Sanremo 2026. La kermesse aprirà i battenti martedì 24 febbraio. Il clima attorno all’evento è già incandescente. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso di Andrea Pucci. Il comico è stato annunciato da Conti stesso come co-conduttore. A distanza di poche ore dall’uscita della notizia, lo showman ha rinunciato a salire sul palco dell’Ariston dopo essere stato travolto da una pioggia di critiche per alcune sue esternazioni passate ritenute da molti omofobe e sessiste. A fare incetta di biasimi è stato anche il direttore artistico di Sanremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più come co-conduttore a Sanremo, lasciando tutti di sasso.

Carlo Conti si è mostrato sorpreso dal caos e dalla rinuncia di Andrea Pucci a pochi giorni dalla partenza del festival.

