Pier Silvio Berlusconi | Ogni parodia è benvenuta ma credo che quella che mi fa Pantani non mi assomigli per niente Brenda Lodigiani invece ha fatto ridere sia me che Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi commenta con sincerità i risultati dell'ultima stagione televisiva, esprimendo anche il suo parere sulle parodie e le imitazioni, tra cui quella di Pantani e Brenda Lodigiani. Un intervento che rivela anche aspetti più personali e il suo senso dell'umorismo, condividendo riflessioni sul mondo dello spettacolo e sulla propria immagine pubblica.

Pier Silvio Berlusconi: «Ogni parodia è benvenuta, ma credo che quella che mi fa Pantani non mi assomigli per niente. Brenda Lodigiani, invece, ha fatto ridere sia me che Silvia Toffanin»

L'amministratore delegato di Mediaset commenta i risultati ottenuti dall'ultima stagione televisiva, ma anche qualcosa di più personale. Vanityfair.it

