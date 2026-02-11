Conte | Arbitri e Var devono migliorare se tutti si lamentano Scudetto? Ma di che parliamo?

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si è lasciato andare a dure critiche in conferenza stampa. Ha detto che arbitri e Var devono migliorare, perché le proteste sono tante e spesso giustificate. Poi ha aggiunto che quest’anno il Napoli è penalizzato da infortuni imprevedibili e che parlare di scudetto non ha senso, visto come sta andando la stagione.

Ci sono argomenti che Antonio Conte non vuole affrontare, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Como. Il primo è relativo alle decisioni della squadra arbitrale. “Non mettiamoci a parlare sempre di questo, perché c’è sempre qualcuno che si lamenta. Non è una buona stagione per gli arbitri e i Var, spero che possano trovare il modo di migliorare perché tutti si lamentano, non si parla di singoli. Serve uno step in avanti, perché così come miglioriamo le squadre è giusto che Rocchi migliori anche gli arbitri. Non va bene per il calcio in generale”. Il secondo invece è relativo alle ambizioni di scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel confronto tra Mourinho e Conte, il palmarès mette in evidenza differenze significative, ma entrambi i tecnici sono noti per le loro controversie e proteste.

Dopo la partita tra Napoli e Como, Conte non le manda a dire.

