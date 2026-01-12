Inter-Napoli non è finita in pareggio ha vinto il Napoli e tra Chivu e Conte ha vinto Conte Ziliani

Secondo Paolo Ziliani, l'esito di Inter-Napoli non è stato un pareggio: ha vinto il Napoli. Tra Chivu e Conte, a prevalere è stato l'allenatore azzurro. Di seguito, il giornalista analizza i dettagli di questa partita e le dinamiche che hanno portato al risultato. Per approfondimenti, si può consultare il suo articolo completo.

Ecco cosa scrive su X il giornalista Paolo Ziliani che poi prosegue il suo articolo qui. Pareggio? Macché: la sfida di San Siro l'ha vinto il Napoli. L'Inter ha fallito un match ball irripetibile: poteva mandare gli azzurri a -7 e invece Hojlund e McTominay sono stati più forti. Nessun particolare demerito dei nerazzurri che hanno giocato bene come sempre: ma è stato il Napoli, pur senza Anguissa, Neres e altri titolari, a giocare un match eccezionale per rabbia, determinazione e personalità con due giganti su tutti, Hojlund e McTominay.

