Inter Napoli Conte rischia una lunga squalifica dopo l’espulsione di San Siro Le ultime

Durante il match tra Inter e Napoli, l’allenatore di quest’ultima, Antonio Conte, è stato espulso e potrebbe ricevere una lunga squalifica. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime ore e potrebbe influenzare le prossime partite della squadra. Ecco le ultime aggiornamenti sulla vicenda e le possibili conseguenze per l’allenatore e il club.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti nerazzurri. Il big match di San Siro tra Inter e Napoli si è concluso con un pirotecnico 2-2, ma a far discutere non sono state solo le reti, bensì la direzione arbitrale e le reazioni nervose a bordo campo. La sfida, cruciale per gli equilibri dell'alta classifica, ha messo in luce la solidità dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex colonna della difesa rumena, capace di trasmettere grande equilibrio tattico ai suoi uomini. La Direzione di Gara di Doveri sotto la Lente. Il calcio al pallone, le urla all'arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Inter-Napoli, Conte espulso: quante giornate di squalifica rischia; Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri; Quante giornate di squalifica rischia Antonio Conte dopo l'espulsione di Inter-Napoli?. GAZZETTA - Napoli, Conte rischia un pesante stop dal Giudice sportivo, la situazione - La Gazzetta dello Sport scrive dell'attesa decisione del giudice sportivo a seguito del cartellino rosso attribuito ad Antonio Conte a San Siro per la reazione dopo l'assegnazione del rigore all'Inter

Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi “vergognatevi”: quante giornate di squalifica rischia Conte - Il tecnico del Napoli è stato espulso durante la sfida contro l'Inter dopo il rigore assegnato per fallo su Mkhitaryan ... ilfattoquotidiano.it

Antonio Conte risolve Inter-Napoli attaccandosi al fratello Gianluca e alla balaustra, ma rischia grosso per il rosso - L'allenatore del Napoli Antonio Conte espulso ha raggiunto ed è rimasto con suo fratello Gianluca, il suo braccio destro, chi è ... sport.virgilio.it

Risentimento al soleo per #Calhanoglu, andato ko durante #InterNapoli: fuori per 15-20 giorni x.com

La Juventus di Spalletti vale Inter, Napoli e Milan: si aprono nuovi scenari, anche quello dello scudetto - facebook.com facebook

